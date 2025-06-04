وزير الصناعة يكشف تفاصيل إنتاج لبن الأطفال محليًا بعد توجيهات الرئيس

كتبت -داليا الظنيني:

كشف كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، عن التحديات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن إنتاج لبن الأطفال يتطلب توفر اللبن المجفف كمكون أساسي، مشيرا إلى أن مصر حاليًا لا تنتج اللبن المجفف نظرًا لعدم كفاية رؤوس الماشية الحلوب والأعلاف والمراعي اللازمة، مبينا أن الموجود من رؤوس الماشية يكفي فقط لتلبية احتياجات اللحوم والألبان ومنتجات الزبادي.

خطة متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللبن المجفف.

وبيّن الوزير أن المصنع الوحيد المتواجد حاليًا في مصر لإنتاج لبن الأطفال هو مصنع استثماري مصري يعتمد على تعبئة اللبن المجفف المستورد من الخارج.

وتابع أن الرئيس السيسي وجه بضرورة إنشاء مزارع أبقار حلوب متخصصة لإنتاج اللبن المجفف محليًا، مشيرًا إلى دعم الرئيس السيسي لإنشاء مزارع أبقار وماشية من خلال كبار المستثمرين المصريين.

وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا لامتلاك القدرة على إنتاج اللبن المجفف محليًا، مما سيمكن مصر من إنشاء مصنع متكامل لإنتاج لبن الأطفال.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن مصر قادرة على إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال، وكشف عن تلقي الوزارة العديد من العروض من مستثمرين مصريين لإنشاء هذا المصنع، وقد طُلب منهم إعداد دراسات فنية ومالية متكاملة.

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