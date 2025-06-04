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وزير التعليم العالي: مصر تستهدف 5.5 مليون طالب جامعي في 2032

11:35 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الدكتور أيمن عاشور

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة، وأن الوزارة تعمل على إعداد شباب مؤهلين لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة "إم بي سي مصر"، أن التعليم العالي لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يمتد ليشمل بناء كوادر شابة قادرة على المساهمة بفعالية في مشروعات التنمية الوطنية وخطط الدولة المستقبلية.

وذكر أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون وجود تعليم عالٍ متطور ومواكب للعصر.

وأشار الوزير إلى أن عدد طلاب الجامعات في مصر يبلغ حاليًا 3.8 مليون طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 5.5 مليون طالب بحلول عام 2032.

وتابع: يؤكد هذا التزايد في أعداد الطلاب على الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي، ويدفع الدولة لتبني رؤية طويلة الأمد لتوسيع وتحديث البنية التعليمية.

وشدد الدكتور عاشور على أن التحديات كبيرة، لكنها ضرورية لضمان تخريج طلاب قادرين على الانخراط مباشرة في سوق العمل.

وأوضح أن المهارات المطلوبة من الخريجين اليوم تختلف جذريًا عن العقود الماضية، فلم يعد امتلاك المعلومات كافيًا، بل يجب أن يمتلك الطالب مهارات أساسية مثل الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والعمل الجماعي، والتواصل الرقمي.

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