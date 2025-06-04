كتب- محمد شاكر:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إن ضياء الدين داود قادر على انتزاع الفوز في البرلمان المقبل، وقيادة جبهة المعارضة في مجلس النواب.

وقال الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي: "ضياء الدين داود من أفضل النواب في البرلمان الحالي، وإذا قِسنا نسبة المعارضة في البرلمان وعددهم نحو سبعة أشخاص، أي أقل من 1% من نسبة البرلمان، هل هذا يليق بمجلس نواب مصر؟! أتمنى وجود أكثر من 100 إلى 150 عضوًا معارضًا حقيقيًّا في البرلمان".

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): "رأينا في برلمانات سابقة مئات الأعضاء من المعارضة، وكانت الأغلبية تصوِّت على مشروعات قوانين الحكومة وتكسب، وأنا أريد أن أرى خلافات وسجالات في البرلمان على أرضية وطنية، أريد أن أرى ذلك حتى لو كانت الأغلبية ستصوت لصالحها، لا مشكلة لديَّ في ذلك؛ المهم أن يدور نقاش حقيقي".

وتابع الجلاد: "كما أريد أن يذهب وزراء الحكومة إلى البرلمان، والكثير من الوزراء الحاليين طُلب حضورهم في البرلمان ولم يذهبوا؛ بل أرسلوا نوابهم أو مَن ينوب عنهم، ولم يحضروا أمام المجلس، رغم أن المجلس وُجد ليسائلك ويُحاسبك، وأنت موظف بدرجة وزير تعمل لدى المواطن".

وواصل رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام": "لا يجوز أن يُطلب وزير أمام البرلمان التشريعي المصري المنتخب من الشعب ولا يذهب! هذا لا يليق بمصر ولا ببرلمان مصر! وزير لا يذهب إلى البرلمان يفقد شرعيته الأساسية المكتسبة من الشعب، وهذا النائب الذي يقدم طلب إحاطة أو استجواب يمثل الشعب".

الطريق إلى البرلمان

حلَّ الكاتبُ الصحفيُّ مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ضيفَ أول حلقتَين من برنامج "الطريق إلى البرلمان" عبر موقع "مصراوي".

وكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن قراءته للمشهد السياسي، وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب.

وكشف أيضًا عن رؤيته بشأن النظام الانتخابي الأنسب لمصر، بالإضافة إلى حظوظ كل من حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وانطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

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