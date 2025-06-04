كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الجامعات في مصر بلغ 128 جامعة حاليًا، مقارنة بـ 50 جامعة فقط في عام 2014.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوسع لا يقتصر على الجانب الكمي فحسب، بل يمتد ليشمل تطورًا نوعيًا ملحوظًا، يتجلى في تنوع البرامج التعليمية وتوافقها مع متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور عاشور خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الذكاء الاصطناعي والابتكار يمثلان ركيزتين أساسيتين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، مشددًا على دورهما الحيوي في دعم التنمية الشاملة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح وزير التعليم العالي أن البرامج التعليمية المستحدثة تتميز بأبعاد متعددة، منها البعد الاقتصادي الذى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتزويد سوق العمل بالخريجين المؤهلين للمستقبل، و البعد الديموغرافي: يضمن توفير فرص تعليم ية متكافئة في جميع المحافظات، إضافة إلى البعد الأكاديمي الذى يركز على إدخال تخصصات جديدة تتماشى مع التطورات العالمية.

وأضاف الوزير أن هذا التطور لا يقتصر على العدد فحسب، بل يشمل أيضًا التنوع والتميز، وكشف عن دخول 12 جامعة أهلية جديدة الخدمة في سبتمبر المقبل، بعد إنشائها بموجب قرارات جمهورية.

وتابع: من المقرر أن تعمل هذه الجامعات بكامل طاقتها مع بداية العام الجامعي الجديد، ما يعزز من تنوع الخيارات المتاحة بين الجامعات الأهلية والخاصة والأجنبية في مصر.