مجانًا.. عرض "نويزي T.V" على مسرح السامر طوال العيد

كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، العرض المسرحي الكوميدي "نويزي T.V"، على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك.

يقدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويعرض يوميا بالمجان، في التاسعة مساء، طوال أيام العيد.

العرض إنتاج فرقة السامر المسرحية بإدارة محمد النبوي، تأليف وأشعار مصطفى موسى، وإخراج نهال أحمد.

وتدور أحداثه حول مجموعة من العاملين في قناة تلفزيونية، يجدون أنفسهم في موقف غير متوقع، حيث تتعرض القناة لأزمة تتسبب في غياب المذيعين وضيوف البرامج عن الاستوديو.

فيحاول الفريق مواجهة التحدي وتقديم الفقرات على الهواء مباشرة، لتتوالى المفارقات والمواقف الطريفة.

ويقدم العرض رسالة واضحة مفادها أن الإعلام الحقيقي لا يقتصر على نقل الأحداث فقط، بل يتجاوز ذلك ليكون أداة لصناعة الوعي والمساهمة في بناء المجتمع.

"نويزي T.V" بطولة حمدي عباس، مروة الصباحي، محمد نشأت، مصطفى موسى، رامي رمزي، سمر الشاذلي، وأحمد معروف.

ديكور محمد فتحي، أزياء هبة مجدي، ألحان علاء غنيم، ماكياج رحاب طايع، استعراضات عربي محمد، مونتاج مادة فيلمية وجرافيك محمود صلاح حامد، إضاءة محمود علاء، مخرج منفذ محمد صفوت، هيئة الإخراج أحمد أبو سريع، إيمان أمين، أدهم صفوت، صافيناز محمد، ويوسف أنور.

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