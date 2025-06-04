وفد من هيئة الموانئ الكينية يزور ميناء الإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من هيئة الموانئ الكينية، في زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بهدف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال القمة الرئاسية المصرية الكينية التي عُقدت في يناير الماضي.

كان في استقبال الوفد اللواء بحري إيهاب محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مؤكداً اهتمام وزارة النقل بتعزيز التعاون المصري الكيني في مجال النقل البحري.

وأشار صلاح، إلى عمق العلاقات بين البلدين واستعداد الهيئة لتقديم كل سبل الدعم الفني والتقني للجانب الكيني، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات، التدريب، التحول الرقمي، والاستدامة البيئية.

وبحث الجانبان سبل تفعيل مجالات التعاون المشترك، وجرى استعراض أبرز مشروعات الميناء وتطوره خلال الأعوام الماضية، بما في ذلك مشروعات التوسعة، التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

وشملت الزيارة جولات ميدانية إلى محطة الركاب البحرية، ومتحف الميناء، ومحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، إضافة إلى تفقد الأرصفة، وهويس المالح، وميناء الدخيلة ومشروعتها الإستثمارية.

وجرى تنفيذ مناورة قطر حقيقية لاستقبال سفينة تجارية من لحظة دخولها الميناء وحتى تراكيها على الرصيف، الأمر الذي نال إشادة الجانب الكيني لما لمسه من كفاءة عالية في إدارة العمليات البحرية.

كما جرى تنفيذ مناورتين إضافيتين، الأولى لمحاكاة حريق بحري وإطفائه باستخدام وحدات الإطفاء البحرية المتخصصة، والثانية لتطهير المسطح المائي باستخدام لنشات التطهير.