وزير النقل: مشروعات حياة كريمة بالقرى لم تتوقف

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن مشروع حياة كريمة بالقرى مستمر ولم يتوقف.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة للحديث عن ملف الصناعة، أن تأخر وصول الطلمبات من الخارج تسبب في تباطؤ العمل في مشروع حياة كريمة.

ونفى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن يكون هناك شركات مشاركة في المشروع وتركت العمل، موضحا: سيتم تصنيع الطلمبات في مصر من خلال الشركات المصرية.

وأردف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن مصر بها صناعة واعدة وتمتلك قاعدة صناعية في المنسوجات والأقمشة والملابس ولا بد من استغلالها.

وأكمل أنه بالتعاون مع مستثمرين مصريين تم إنشاء مدينتين للنسيج في الفيوم والمنيا؛ حيث تعد صناعة النسيج من الصناعات كثيفة العمالة.

وأشار الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إلى أن هناك مطور صناعي مصري ومعه خبير في مجال المنسوجات ومجموعة شركات تركية وصينية وفيتنامية يعملون في الفيوم والمنيا.

واستطرد أن مصانع النسيج قريبة من المحاور العملاقة التى نفذتها الدولة، حيث توفر تلك المصانع العديد من فرص العمل للسيدات في الفيوم والمنيا.

وأكد أن صاحب شركة أقام 4 مصانع في المنيا منهم مصنع 50 % مصري و50 % شركة فيتنامية، وينتج ملابس رياضية عالمية ويتم تصديرها للخارج.

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