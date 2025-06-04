استرداد قطعا أثرية من أمريكا خرجت من مصر بطرق غير شرعية - صور

كتب- محمد شاكر و محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، إن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك تسلمت 11 قطعة أثرية ثمينة، كانت قد خرجت من البلاد بطريقة غير قانونية، وتعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن عملية الاسترداد تأتي ثمرة للتعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين الوزارة ووزارة الخارجية المصرية، ممثلة في القنصلية المصرية بنيويورك، وبالتعاون مع مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك، مشددًا على عمق العلاقات المصرية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن السلطات الأمريكية أجرت تحقيقات جنائية أثبتت خروج القطع الأثرية من مصر بطرق غير مشروعة، وعلى إثر ذلك تم تسليمها رسميًا إلى القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك.

وفي السياق ذاته، صرح شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن القطع المستردة تتميز بقيمتها التاريخية والفنية العالية، من أبرزها إناء على هيئة المعبود "بس" يرجع للفترة بين 650 و550 قبل الميلاد، وقناع جنائزي من العصر الروماني، ولوحة جدارية من عصر الدولة الحديثة مزينة بنقوش هيروغليفية تظهر جزءًا علويًا لهيئة آدمية، وما زالت تحتفظ بألوانها الأصلية.

كما شملت المجموعة شاهد قبر من القرنين الثالث أو الرابع الميلادي، وإناء مزخرف بكتابات عربية يعود للقرن التاسع عشر، بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية المتنوعة الأخرى.

وجددت وزارة السياحة والآثار تأكيدها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية، على استمرار جهودها الحثيثة لاستعادة جميع القطع الأثرية المصرية المهربة، حفاظًا على التراث الوطني وكونه جزءًا لا يتجزأ من الإرث الإنساني العالمي.

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