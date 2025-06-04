نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات استعدادًا لأداء ركن الحج الأعظم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن إتمام خطة تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات بنجاح تام، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال يوم عرفة، الركن الأعظم من مناسك الحج.

وبدأت عملية التصعيد ظهر اليوم، بحسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، وفق جدول زمني دقيق جرى من خلاله تنظيم حركة الحافلات حسب المحافظات، حيث تم تخصيص توقيتات محددة لتحرك كل فوج، لتفادي التكدس سواء داخل الفنادق أو بمشعر عرفات، حيث تولّى المشرفون استدعاء مجموعاتهم بمجرد مغادرة الفوج الذي يسبقهم.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على متابعة الموقف ميدانيًا من خلال التواصل الهاتفي مع أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، حيث اطمأنت على سلامة الحجاج وتوافر جميع الخدمات اللازمة لهم، مشيدة بالروح المعنوية المرتفعة لهم قبيل وقوفهم على عرفات.

من جانبه، أكد عبد الموجود أن خطة التصعيد نُفذت على مراحل لضمان الانسيابية والراحة التامة للحجاج، مشددًا على الالتزام التام بتعليمات السلطات السعودية، بما يسهم في إنجاح موسم الحج وتقديم أفضل تجربة ممكنة لضيوف الرحمن.

وأوضح أن كافة حجاج الجمعيات الأهلية قد تم تصعيدهم إلى عرفات، وتم تسكينهم في المخيمات المجهزة والمكيفة، والتي تقدم خدمات إعاشة متكاملة تشمل المياه والعصائر والوجبات والمثلجات، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد الديني والتثقيف المستمر من خلال الوعاظ والواعظات.

وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى تخصيص مكاتب داخل مشعري منى وعرفات لتلقي شكاوى الحجاج والمشرفين، وتسهيل متابعة سير العمل وضمان جودة الخدمات، كما تم التنسيق مع المجموعة المتبقية في الفنادق لمرافقة أصحاب الأعذار من مزدلفة مباشرة إلى مكة المكرمة، وتوفير كافة احتياجاتهم داخل الفندق.

وأكد عبد الموجود أن الوزيرة تتابع بدقة تفاصيل التصعيد لحظة بلحظة، في إطار الحرص على راحة الحجاج وتقديم أفضل مستوى من الرعاية والخدمات خلال أداء المناسك.

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