السيسي يتلقى اتصالًا من سلطان عمان للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

كتب- محمد أبو بكر:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب السلطان هيثم، خلال الاتصال عن تمنياته لمصر حكومة وشعبًا بدوام الخير والبركات، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس عن شكره وتقديره للسلطان هيثم على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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