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موجة حارة جديدة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم عرفة

10:13 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 5 يونيو 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس وقفة عرفات طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

أضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا الخميس يشهد شبوة مائية من الرابعة صباجًا وحتى السابعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

أوضحت أن حالة الطقس غدًا الخميس يشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح من 40 إلى 60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

درجات الحرارة

أشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس وحتى الإثنين 9 يونيو 2025 تشهد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، وتكون كما يلي:

- السواحل الشمالية: 26 إلى 29 درجة مئوية.

- القاهرة الكبرى: 35 إلى 36 درجة مئوية.

- جنوب البلاد: 36 إلى 42 درجة مئوية.

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