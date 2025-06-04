غرفة السياحة: عملية تصعيد الحجاج لمشعر منى تمت بسلاسة

كتب- محمد أبو بكر:

بدأ منذ صباح اليوم توافد حجاج السياحة من فئة "الخمس نجوم" إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، ضمن خطة تصعيد تدريجي نحو عرفات أعدّت مسبقًا لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن، وسط استعدادات مكثفة وتنظيم عالي المستوى.

من جانبه، أكد مصدر بغرفة شركات السياحة، أن عملية وصول الحجاج إلى مشعر منى جرت بسلاسة تامة، ووفق جدول زمني دقيق يراعي المتطلبات اللوجستية والصحية كافة، مشددًا على أن جميع الإجراءات تم تنفيذها بما يضمن الانسيابية ويمنع التكدس.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي: "نعمل على تنفيذ خطة تصعيد مرنة ومنظمة، تهدف إلى ضمان راحة الحجاج وتفادي أي ازدحام، مع توفير جميع وسائل الراحة داخل المخيمات المعدة مسبقًا وفق أعلى معايير فئة الخمس نجوم."

ةأشار إلى أن الفرق الإشرافية والميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة جاهزية المخيمات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة، التي تشمل التغذية، والتبريد، والإرشاد، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

واختتم قائلًا: "نحن ملتزمون بتقديم خدمة راقية تليق بحجاج هذه الفئة، ونعمل لأن يكون يوم التروية نموذجًا لانطلاقة حج ميسّر وآمن بإذن الله".

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