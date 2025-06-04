بحضور رئيس الوزراء.. إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر رسميًا

كتب- محمد سامي و محمد أبو بكر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الاحتفالية التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمناسبة الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر، والتي أقيمت عند سفح الأهرامات بمحافظة الجيزة.

حضر الاحتفال عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، والوزراء السابقين للاتصالات، وكبار المسؤولين في قطاع الاتصالات، إضافة إلى رؤساء وممثلي شركات المحمول في مصر.

وصرح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن إطلاق خدمات الجيل الخامس يمثل لحظة محورية في تطوير قطاع الاتصالات، وبداية مرحلة جديدة من التحول الرقمي المتكامل.

وأكد أن هذه الخطوة تتويج لجهود استراتيجية مشتركة مع شركات المحمول لتوفير بيئة تنظيمية وفنية تستوعب أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن الجيل الخامس سيمكّن من تطبيقات المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ما يدعم الاقتصاد الرقمي ويجذب المزيد من الاستثمارات.

وخلال الاحتفالية، ألقى المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، كلمة أعرب فيها عن فخره بإطلاق خدمات الجيل الخامس، موضحًا أن الشركة تعد رائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وتمكين المجتمع رقميًا.

وأضاف أن الشركة كانت أول من حصل على ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس فور طرحه، وذكّر بالاستثمارات الضخمة التي تجاوزت 35 مليار جنيه خلال عام 2024 لتطوير البنية التحتية للشبكات، متوجهًا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والعاملين بالشركة.

كما تحدث المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات على دعمهم الكبير، مؤكداً أن إطلاق الجيل الخامس في مصر خطوة استراتيجية تمكّن البلاد من مواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات، وأشار إلى بدء إطلاق الخدمة تدريجيًا في جميع المحافظات.

من جهته، عبر محمد كمال عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، عن تقديره للدعم الحكومي والقيادة السياسية، مؤكداً أن إطلاق الجيل الخامس ضرورة لمواكبة التحول الرقمي المتسارع، وأن الشركة تسعى لنقل خبرات مجموعة ڤودافون العالمية لبناء مستقبل رقمي يليق بتطلعات المواطنين.

بدوره، أعرب المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند مصر"، عن سعادته بإطلاق الخدمة، مؤكدًا جاهزية الشركة لضخ استثمارات بقيمة 18 مليار جنيه في 2025 لتطوير البنية التحتية، مثمناً جهود وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودعم المجموعة العالمية للشركة.

وألقت دورين بوجدان، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، كلمة مسجلة رحبت فيها برئيس مجلس الوزراء والحضور، مشيدة بالإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس، واصفة إياه بإنجاز كبير في رحلة مصر نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الاستثمار في الجيل الخامس سيدعم تمكين المجتمعات الريفية والحضرية ويسرع الابتكار في قطاعات متعددة مثل الصحة والتعليم والخدمات المالية.

وشكرت مصر على دعمها للمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" ودورها في التنمية الرقمية الشاملة، مؤكدة دعم الاتحاد الدولي للاتصالات لمصر في مسيرتها نحو تحقيق رؤية 2030 كمركز إقليمي رقمي.

اقرأ أيضًا:

مدبولي عن أمطار الإسكندرية: نتوقع تكرارها على فترات متقاربة وسريعة

"الأوقاف" توجه نصائح للمواطنين بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك