أحمد موسى يطالب بتأجيل موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

كتبت -داليا الظنيني:

طالب الإعلامي أحمد موسى، الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها غدًا الخميس، الموافق ليوم عرفة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن عددًا كبيرًا من الجماهير سيكونون صائمين يوم عرفة، وأن موعد الإفطار سيكون في الثامنة مساءً، أي قبل موعد المباراة بنصف ساعة فقط، معقبا: ما الذي يمنع تأجيل ميعاد المبارة ساعتين وإعطاء الفرصة للجمهور والاعيبة بأن تفطر.

وأشار إلى أن الجو حار جدًا، وأن الناس ستكون مرهقة من الصيام، متسائلا عن جدوى إجهاد اللاعبين والجمهور، قائلاً: "ماذا سيحدث لو تم تأجيل المباراة؟".

وأكد أنه من الأفضل أن يفطر الجمهور في منازلهم وأداء الصلاة قبل التوجه إلى الاستاد للاستمتاع بالمباراة والاحتفال بليلة العيد، مطالبا بإعطاء الفرصة للإفطار والصلاة قبل الذهاب للمباراة، لتكون "ليلة حلوة".

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