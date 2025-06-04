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أول بيان للأوقاف بشأن نقل أئمة مساجد كبرى لمحافظات نائية

08:23 م الأربعاء 04 يونيو 2025

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ندب عدد من الأئمة من مديرياتهم الحالية إلى مديريات أخرى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن صدور قرار بالندب إنما هو من صميم سلطتها التي يكفلها القانون، وأن ذلك يأتي بداعي تحقيق مصلحة العمل دون غيره من الدواعي.

وأهابت وزارة الأوقاف، بالجميع تحري الدقة في النشر وفي ما يُنسب إلى الوزارة من أخبار، داعيةً إلى الثقة في رؤية الوزارة في تسيير العمل وفق مقتضيات المصلحة العامة.

ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر إلى كل أبنائها الذين يؤدون واجبهم وفق صحيح القانون حيثما كانوا؛ مُعلين بذلك معاني الإحسان والإتقان.

كانت وزارة الأوقاف، عاقبت عددا من الأئمة بالنقل لمحافظات نائية بعد مخالفتهم التعليمات والسفر لأداء الحج.

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