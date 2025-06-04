وزير التموين: نعمل على طرح "سلة طعام" متكاملة بأسعار مناسبة بالأسواق

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام الوزارة بضمان الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرًا إلى مسؤوليتهم عن توفير 280 مليون رغيف خبز يوميًا وتأمين احتياطي استراتيجي منه.

أوضح الوزير خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن موسم حصاد القمح لهذا العام شهد إنتاجًا غير مسبوق تجاوز العام الماضي، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأضاف فاروق أن مصر حققت بالفعل الاكتفاء الذاتي من الأرز والسكر، مع وجود احتياطي استراتيجي يتجاوز 14 شهرًا لهما.

وأشار إلى توافر السلع الغذائية في منافذ الوزارة، مبينا أن هناك تنوعا في المنتجات من اللحوم الحية والمجمدة بأسعار مميزة.

وذكر أن الوزارة تسعى لتوفير "سلة طعام" متكاملة بأسعار معقولة، على عكس بعض المحال الخارجية التي قد تبيع منتجات بأسعار مبالغ فيها.

وشدد شريف فاروق على أن هدف الوزارة الأول هو خدمة المواطن المصري من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، والتي تضم 1060 منفذًا للجمعيات الاستهلاكية.

وأشار إلى خطط إعادة تأهيل المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، مع التأكيد على أهمية التكامل مع القطاع الخاص لضمان توفير أسعار مناسبة وآليات دفع متطورة.

ولفت إلى أن استمرارية قدرة الوزارة على تقديم الدعم للمواطنين تعتمد على ازدهار التجارة الداخلية، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع التجار والمصنعين بلغة السوق التي تضمن لهم حقهم في الربح.

وبين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك القطاع الخاص في 38 مصنعًا متخصصًا في الزيوت ومخرجات قصب السكر، ما يعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات المواطنين.

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