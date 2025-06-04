وزير السياحة خلال تصعيد 40 ألف حاج لعرفات: راحة الحجاج أولوية

كتب- محمد أبو بكر:

واصل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، متابعته الدقيقة والمستمرة على مدار اليوم للاستعدادات النهائية لتصعيد حجاج السياحة المصريين إلى مشعر عرفات، الركن الأعظم من مناسك الحج، وذلك من خلال تقارير لحظية يتلقاها على مدار الساعة من الأستاذة سامية سامي، مساعد الوزير لشئون الشركات، ورئيس البعثة الرسمية للحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص الدولة المصرية على توفير أقصى درجات الرعاية والخدمة لحجاج بيت الله الحرام، خاصة في ظل استعدادات تصعيد 40,672 حاجًا من حجاج السياحة.

أكد الوزير أهمية بذل أقصى الجهود لضمان تصعيد آمن ومنظم، وتقديم خدمات متميزة تليق بمكانة هذه الرحلة المباركة، مشددًا على أن راحة الحجاج وسلامتهم تأتي على رأس أولويات الوزارة.

شدد الوزير، على أهمية التنسيق الكامل مع البعثة الرسمية للحج، برئاسة اللواء أشرف عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية ورئيس بعثة الحج المصري، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات السعودية المختصة، بما يضمن انسيابية الحركة وتلافي أي معوقات قد تعترض عملية التصعيد.

أشاد الوزير بالجهود المبذولة حتى الآن في تنظيم موسم الحج، خاصة فيما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة، وتوفير الحافلات المجهزة والمخيمات المتفق عليها مع الشركات السياحية.

ويتابع الوزير بشكل مباشر تنفيذ خطة تواجد لجان البعثة الرسمية للحج السياحي داخل جميع المخيمات، وآليات التعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني المكثف، والتأكد من التزام الشركات بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج.

أكد شريف فتحي أن الوزارة لن تدخر جهدًا في سبيل توفير تجربة حج آمنة ومتميزة لحجاج السياحة، تعكس كفاءة منظومة الحج السياحي المصري.

ومن المقرر أن يتم اليوم تصعيد جميع حجاج السياحة البالغ عددهم 40,672 حاجًا إلى مشعر عرفات للمبيت في المخيمات المخصصة لهم، استعدادًا لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

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