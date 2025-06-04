رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للمحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وسرعة على مدار الساعة.

شدد المحافظ على أهمية جاهزية جميع المستشفيات والوحدات الصحية للعمل بكامل طاقتها خلال العيد، مع استمرار استقبال الحالات الطارئة والمرضية دون انقطاع، وتفعيل غرف العمليات والطوارئ لضمان سرعة الاستجابة لأي تطورات صحية.

أكد "النجار"، أن الخطة الصحية التي أعدتها المحافظة تشمل تعزيز مجالي الطب الوقائي والعلاجي، مشيرًا إلى توجيه القيادات الطبية بتكثيف تواجد الأطقم الطبية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتأمين المرافق الصحية بشكل شامل.

أشار إلى أنه تم زيادة عدد الأطباء النوبتجية في الأقسام الحيوية، وتوفير أسرة إضافية في أقسام الطوارئ، والجراحة العامة، والعظام، والرعاية المركزة، والحروق، مع ضمان جاهزية كافة الأجهزة الطبية اللازمة، وتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية بكميات كافية.

أوضح المحافظ، أن فرق الطب الوقائي ستعمل بكامل طاقتها خلال فترة العيد، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل معها فورًا.

كلف "النجار"، مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف، وغرف الطوارئ بالمستشفيات العامة، ومستشفيات الحميات، والوحدات الصحية والمراكز الحضرية، مع التأكيد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى وتوفير أدوات الوقاية الشخصية للفرق الطبية.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، أنه تم تجهيز فرق انتشار سريع لدعم المستشفيات بنطاق المحافظة، إلى جانب التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، ووسائل النقل اللازمة.

أضافت "رشدي"، أنه تم التأكد من جاهزية كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاتها تحسبًا لأي حالات طارئة، كما تم مراجعة الحالة الفنية للمصاعد والمولدات الكهربائية وشبكات الغازات وتانكات الأكسجين، والتأكد من صلاحية عقود الصيانة لضمان سرعة التدخل عند حدوث أي أعطال مفاجئة خلال عطلة العيد.

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