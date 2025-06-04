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مدبولي: 82% ارتفاعًا لتحويلات المصريين في الخارج آخر 9 أشهر

03:53 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024- 2025؛ موضحًا أنها ارتفعت بمعدل 82.7% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.4 مليار دولار).

وتطرق مدبولي إلى الحديث عن برنامج الحكومة للصادرات، قائلًا تم تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج، موضحًا أنه يدعم المنتج المحلي ويشجع على رفع كفاءته لجعله في صدارة الطلب الخارجي .

جاء ذلك خلال كلمة مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

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الدكتور مصطفى مدبولي تحويلات المصريين في الخارج رئيس مجلس الوزراء
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