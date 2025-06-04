مدبولي: 82% ارتفاعًا لتحويلات المصريين في الخارج آخر 9 أشهر

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024- 2025؛ موضحًا أنها ارتفعت بمعدل 82.7% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.4 مليار دولار).

وتطرق مدبولي إلى الحديث عن برنامج الحكومة للصادرات، قائلًا تم تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج، موضحًا أنه يدعم المنتج المحلي ويشجع على رفع كفاءته لجعله في صدارة الطلب الخارجي .

جاء ذلك خلال كلمة مدبولي بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى

استعدادات مكثفة بالكهرباء لاستقبال عيد الأضحى.. ومصدر: لن يتم فصل التيار

وزير الصحة يصدر قرارات جديدة بقطاع الطب العلاجي لتعزيز الأداء ورفع كفاءة التشغيل