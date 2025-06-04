مدبولي يرد على جدل مشروع "جريان": المياه المنقولة ستخدم الدلتا الجديدة

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، إنه يتابع عن كثب ما يقال في الرأي العام عن مشروع جريان، لافتًا إلى أن المياه المنقولة في القنوات الجديدة ستخدم الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي.

وأضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن قنوات نقل المياه لاستصلاح الأراضي الزراعية، ووجدنا أرضًا غير صالحة للزراعة؛ لذلك سننفذ عليها مشروع جريان، وهو مشروع عقاري لزيادة أصول الدولة.

وتابع رئيس الحكومة: "لدينا رؤية أشمل لتنمية الدولة؛ من خلال الاستفادة من شبكات الري وتوفير مياه من خلال تأهيل الترع وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي".

وأكد رئيس الوزراء أن حصة مصر من المياه ثابتة منذ عقود؛ لكن نفس هذه الحصة بنستخدمها في زيادة الأراضي الزراعية عن طريق إعادة تدويرها.

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