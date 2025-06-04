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رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

03:33 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وشعبها، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وجاء في نص البرقية:

"بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، يطيب لي أن أرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى شعبنا العزيز بالخير واليُمن والبركات."

وأكد رئيس مجلس النواب في برقيته أن عيد الأضحى يحمل معاني عظيمة تتجلى فيها قيم التضحية والإخلاص والتراحم والتكافل، التي أرساها الدين الإسلامي، والتي تعزز في النفوس روح الوحدة والتضامن من أجل رفعة الوطن وازدهاره.

وأضاف المستشار الدكتور جبالي:

"وإذ نغتنم هذه المناسبة العطرة، لنجدد العهد على مواصلة خدمة الوطن بإخلاص، تحت قيادتكم الحكيمة، بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار."

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته قائلًا:

"حفظكم الله يا فخامة الرئيس، وأدام عليكم الصحة والعافية. وكل عام وأنتم بخير."

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المستشار الدكتور حنفي جبالي الرئيس السيسي عيد الأضحى 2025 تهنئة
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