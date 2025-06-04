مدبولي عن أمطار الإسكندرية: نتوقع تكرارها على فترات متقاربة وسريعة

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما جرى في محافظة الإسكندرية منذ أيام، بسقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار والرياح الشديدة، هو من تأثير التغيرات المناخية.

وأضاف في مؤتمر صحفي، لمجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي، ظهر الأربعاء: حجم غير مسبوق للمياه ووصلت لدرجة الثلوج، ورغم اللي حصل لكن استعدادات الدولة كانت حاضرة، ولدينا استعدادات كيف تتحرك كل محافظة وتحديدا الإسكندرية، وبغض النظر عن ما أثير بشأن هل أنذرت هيئة الأرصاد بالعاصفة، وهل كان كافيا؟ لكن الأهم هو رد الفعل والتعامل مع الأزمة، وفي الصباح الباكر كانت الأمور شبه طبيعية، لكن مع حجم الأمطار والرياح الرهيبة، كانت الأضرار بسيطة.

وأوضح مدبولي: هذه الأزمة والتداعيات من المتوقع أن نشهدها على فترات متقاربة وسريعة، ستكون حجم المياه والاضطراب غير مسبوق ولم نشهده في مصر.

وصباح الأحد الماضي، أغرقت الأمطار الرعدية الغزيرة التي صاحبت موجة الطقس السيئ المفاجئة بعض شوارع وأنفاق الإسكندرية، خاصة التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي من بينها سيدي بشر و45.

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