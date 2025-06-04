ننشر مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025، مشيرة إلى أن الامتحان سيتضمن 55 سؤالًا متنوعة بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، بهدف قياس الفهم والاستيعاب والقدرة على التعبير لدى الطلاب، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة حيث تبدأ يوم 15 يونيو وتنتهي 10 يوليو.

تفاصيل توزيع الأسئلة والدرجات

وأوضحت الوزارة أن مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 تشمل: 4 أسئلة مقالية لقياس مهارات الكتابة والتعبير.و51 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد تغطي جميع فروع المادة ليكون إجمالي الدرجة النهائية للمادة هو 80 درجة، كما يُعد الطالب ناجحًا إذا حصل على 40 درجة على الأقل، أي ما يعادل 50% من إجمالي الدرجات.

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