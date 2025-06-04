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أول تحرك لـ"المحامين" بعد مقتل محام بكفر الشيخ على يد خصوم موكله

02:48 م الأربعاء 04 يونيو 2025

نقابة المحامين

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كتب- عمرو صالح:

أعلنت نقابة المحامين، في بيان لها اليوم الأربعاء، تكليف عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مجلس نقابة محامي كفر الشيخ، بمتابعة مجريات التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة مقتل أحمد محمد عبد الحميد، المحامي بكفر الشيخ، على يد خصوم موكله.

وأكد علام، حسب بيان النقابة، ضرورة إبلاغه أولًا بأول بالمستجدات ونتائج التحقيق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم الجناة إلى محاكمة عاجلة وتحقيق القصاص العادل.

وأعلن فراج زعفان، نقيب محامي كفر الشيخ، أن مجلس النقابة الفرعية في حالة انعقاد دائم؛ لمتابعة سير التحقيقات، واتخاذ جميع التدابير القانونية؛ حتى يتم القصاص من الجناة.

وتقدَّمت نقابة المحامين بخالص التعازي والمواساة لأُسرة الزميل الراحل، سائلين المولى، عز وجل، أن يتغمَّده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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نقابة المحامين مقتل محام كفر الشيخ عبد الحليم علام
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