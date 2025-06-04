السكة الحديد: تشغيل 4 قطارات إضافية مكيفة على خط القاهرة - أسوان

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل 4 قطارات إضافية ثالثة مكيفة فجر يوم 5/6/2025 على خط القاهرة/ أسوان والعكس علاوة على القطارات المجدولة والإضافية السابقة.

- تشغيل قطار مخصوص 1952 ثالثة مكيفة (القاهرة / أسوان) فجر يوم 5 / 6 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 01:00 صباحاً ويصل أسوان الساعة 13:40 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1954 صباحاً ثالثة مكيفة (القاهرة / أسوان) فجر يوم 5 / 6 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 02:00 صباحاً ويصل أسوان الساعة 14:35 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1953 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) يوم 5 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 18:30 ويصل القاهرة الساعة 07:35 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1955 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) يوم 5 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 17:40 ويصل القاهرة الساعة 07:25 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق.

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