مصر تستضيف النسخة الرابعة من "صحة إفريقيا" في يونيو 2025

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، استضافة النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض «صحة إفريقيا – Africa Health ExCon»، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يُقام الحدث بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD)، بما يعكس أهمية المؤتمر كأكبر وأهم فعالية صحية في القارة الإفريقية.

شعار المؤتمر: الابتكار والاستقلال

تنطلق نسخة هذا العام تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية"، حيث يركز الحدث على محورين أساسيين: التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية كخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل أنظمة الرعاية الصحية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الاستقلال الصحي في إفريقيا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تحقيق السيادة الصحية للقارة.

مشاركة دولية واسعة

من المتوقع أن تستقطب الدورة الرابعة أكثر من 350 شركة محلية وإقليمية ودولية، وبحضور نحو 42,743 زائر من مختلف أنحاء العالم. كما يشهد المؤتمر تنظيم 21 جلسة حوارية وورشة عمل، تتناول موضوعات حيوية مثل الصحة الرقمية، البحث والتطوير، الأنظمة الذكية، والتصنيع المستدام.

قال الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن المؤتمر أثبت على مدار نسخه السابقة أنه منصة شاملة تجمع أطراف منظومة الرعاية الصحية الإفريقية، بدءًا من صناع القرار، والمؤسسات البحثية، ومرورًا بالقطاع الصناعي، وانتهاءً بالقطاع الخاص.

وأكد على حرص النسخة الحالية على تعزيز التكامل بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن القارة تمتلك إمكانات تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الطبية.

من جانبه، أشار الدكتور كمال عبيد، المدير التنفيذي للمؤتمر، إلى أن الحدث يسعى لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكامل الصحي والتصنيع الطبي في إفريقيا، واصفًا نسخة 2025 بأنها ستكون "غير مسبوقة" على مستوى الشراكات الدولية ونوعية التفاعل المؤسسي.

جناح الذكاء الاصطناعي: نقلة نوعية في الرعاية الصحية

يشهد المؤتمر هذا العام ولأول مرة إطلاق جناح مخصص للذكاء الاصطناعي الطبي، تشارك فيه شركات ومراكز أبحاث عالمية. يضم الجناح أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في: التشخيص الدقيق وإدارة البيانات الصحية والتنبؤ بالأوبئة والتشغيل الذكي للمستشفيات ويمثل الجناح تحولاً نوعيًا في دمج التكنولوجيا بالقطاع الصحي الإفريقي، ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار.

يُعد مؤتمر ومعرض «صحة إفريقيا» منصة استراتيجية لتشجيع الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية داخل القارة، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تركز على التصنيع المحلي والتكامل الإقليمي والتطور الرقمي في القطاع الصحي.

تحظى نسخة هذا العام بدعم 22 راعيًا رسميًا، من بينهم: الرعاة البلاتينيون: جينفاكس، جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، روش، وكلينيلاب، والرعاة الذهبيون: يانسن للأدوية، أوبيلا هيلث كير، سانوفي.

شهدت نسخة 2024 من المؤتمر، والتي عقدت تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، مشاركة واسعة شملت أكثر من 48 ألف متخصص من 142 دولة، إلى جانب 360 من ممثلي الحكومات والشركات و1410 متحدثًا في 264 جلسة علمية.

وقد ركز المؤتمر على وضع استراتيجية مستدامة للرعاية الطبية في إفريقيا، وساهم في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص استثمارية واعدة داخل القارة.