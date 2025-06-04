رئيس "الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال عبد الرزاق في برقيته: إنه لمن دواعي سعادتي أن أتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري العظيم وأُمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف رئيس "الشيوخ": وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة الدينية الكريمة، لنؤكد لكم استلهامنا منها قيم التضحية والفداء؛ من أجل وطننا الغالي تحت قيادتكم الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم لمّا فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظكم قائدًا مغوارًا لأمتَينا العربية والإسلامية.. وكل عام وفخامتكم بخير .