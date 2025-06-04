مجلس الوزراء: بث تجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار

كتب- محمد سامي:



استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار، تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال.



وأشار المجلس إلى أن إطلاق المنصة يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر القضاء على التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.



وتهدف المنصة إلى:



تحسين مناخ الاستثمار عبر تسهيل الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين.



توحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر.



تبسيط الخطوات اللازمة للحصول على التراخيص.



تحديد الإجراءات مسبقًا لتفادي التعقيدات.



اختصار مدة الحصول على التراخيص إلى حد أقصى 20 يومًا عند استيفاء المستندات.



أبرز خدمات المرحلة التجريبية للمنصة:

الاستعلام عن التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة والجهات المانحة لها.



معرفة المستندات والرسوم المطلوبة.



تحميل الأدلة الإرشادية الخاصة بإصدار التراخيص.



تقديم الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى مراكز خدمات المستثمرين.



متابعة الطلبات لحظة بلحظة حتى إصدار الترخيص النهائي.



وأكد المجلس أن المنصة تمثل خطوة استراتيجية على طريق التحول الرقمي وتسهيل مناخ الاستثمار، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من رؤوس الأموال خلال المرحلة المقبلة.









