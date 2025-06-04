بفيديو مؤثر.. إمام مسجد عمرو بن العاص يعلق على قرار نقله لأسوان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علق الدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، على قرار وزارة الأوقاف بنقله لمديرية أوقاف أسوان، لسفره للحج دون إذن.

ونشر أدمن صفحة يسري عزام الفيديو، وعلق: "بهذه الكلمات المؤثرة ودّعنا فضيلة الشيخ الدكتور يسري عزام إمام وخطيب جامع سيدنا عمرو بن العاص، بعد قرار نقلة من الإمامة بسبب سفره لأداء فريضة الحج.

وتابع: "إنه موقف صعب على كل من عرف هذا الرجل وسمع دعاءه وخطبه التي لامست القلوب، وجعلت من الجامع منبرًا للعلم والرحمة والخشوع.

وأوضحت: "شاهدوا معنا لحظة الوداع الصادقة في الفيديو، وادعوا معنا أن يُكرم الله الشيخ يسري عزام ويكتب له الخير حيث كان، وأن يبقى جامع عمرو منارةً للقرآن والسنة كما أرادها الصحابة والتابعون".

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