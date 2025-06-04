ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2025.. ما الأوراق المطلوبة؟

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط المنظمة لتقديم اعتذارات طلاب الثانوية العامة الراغبين في تأجيل الامتحانات لأسباب قهرية، سواء كانت صحية أو شخصية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي، المقررة بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو 2025 وحتى يوم الخميس 10 يوليو.

مواقف يتم فيها قبول طلبات الاعتذار عن امتحانات الثانوية

وأوضحت الوزارة، أن هناك مجموعة محددة من الحالات التي يُسمح فيها بتأجيل أداء الامتحانات إلى الدور الثاني، ومن بينها:

- إذا تعرض الطالب لوعكة صحية تمنعه من الحضور في إحدى المواد أو كافة الامتحانات خلال الدور الأول.

- عند حدوث وفاة لأحد أقارب الطالب من الدرجة الأولى، مثل الأب أو الأم.

- في حال تزامن موعد الامتحانات مع ولادة للطالبات أو أسرهن في حالة خاصة تستدعي التأجيل.

أوراق مطلوبة لتقديم طلب تأجيل الامتحانات

وأوضحت الوزارة أن الطالب أو ولي أمره يجب أن يتوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، لتقديم طلب الاعتذار موجّه إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي، مع ذكر المواد التي لم يتمكن من حضورها بشكل دقيق، ومراعاة تطابق التواريخ مع الجدول الرسمي للاختبارات.

وأشارت الوزارة، أنه في حال كان العذر صحيًا، يلزم إحضار صورة من تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي، يوضح تواريخ الدخول والخروج بدقة. كما يشترط تقديم إفادة بالغياب صادرة عن رئيس اللجنة أو مسؤول الكنترول المعني، إضافة إلى صورة من رقم الجلوس لضمان دخول الطالب امتحانات الدور الثاني بكامل درجاته.

- في مواقف الوفاة من الدرجة الأولى، يُطلب تقديم شهادة الوفاة الرسمية مرفقة ببيان الغياب وصورة من رقم الجلوس. أما في حالات الولادة، يجب إرفاق صورة من شهادة ميلاد الطفل، بجانب التقرير الطبي الأصلي من مستشفى حكومي معتمد، وبيان غياب معتمد من لجنة الامتحانات، بالإضافة إلى رقم جلوس الطالب.

- في حال تصادف مواعيد الامتحانات مع مشاركة الطالب في بطولة رياضية خارج البلاد، فعلى الطالب تقديم خطاب رسمي من الاتحاد الرياضي يوضح تواريخ المنافسة، بالإضافة إلى صورة من تأشيرة السفر، وبيان غياب رسمي مختوم، إلى جانب رقم الجلوس.

تسليم المستندات إلى شؤون الطلبة والامتحانات

وأكدت وزارة التعليم على ضرورة تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى قسم شؤون الطلبة والامتحانات التابع للإدارة العامة للتعليم الثانوي، في الوقت المحدد، حتى يتمكن الطالب من دخول امتحانات الدور الثاني بدرجاته الفعلية دون أي عقبات إدارية.

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