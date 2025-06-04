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بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى

12:25 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    إجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى
  • عرض 4 صورة
    إجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى
  • عرض 4 صورة
    إجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى
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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص العمل بـ 58 مركزًا رئيسيًا بجميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:

www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

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عيد الأضحى وزارة الصحة والسكان فحوصات المقبلين على الزواج
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