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15 صورة للتعدي على مسار الأتوبيس الترددي.. والنقل تحذر المخالفين

11:28 ص الأربعاء 04 يونيو 2025
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    التعدي على مسار الأتوبيس الترددي (5)
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    التعدي على مسار الأتوبيس الترددي (4)
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    التعدي على مسار الأتوبيس الترددي (8)
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    التعدي على مسار الأتوبيس الترددي (9)
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    التعدي على مسار الأتوبيس الترددي (1)
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    التعدي على مسار الأتوبيس الترددي (11)
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كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة النقل، عدة إرشادات للمواطنين من أصحاب وقائدي السيارات على الطريق الدائري، بسبب التعديات التي تم رصدها على مسار الأتوبيس الترددي خلال الأيام الماضية.

وناشدت الوزارة، المواطنين، ضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري

وأشارت الوزارة، إلى التعاون مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

وأكدت الوزارة، ثقتها الكبيرة في الوعي الكبير للمواطنين من مستخدمي الطريق الدائري بالالتزام بتعليمات السلامة والأمان، وعدم استخدام الحارة المخصصة للأتوبيس التردي بما يساهم في المحافظة على الأرواح والمركبات.

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