وزير الري يوجه باستمرار عمليات متابعة وتقييم كل الإدارات

كتب- عمرو صالح:

قرر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إثابةَ فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية؛ لتشجيع العمل الجماعي.

وأوضح سويلم، حسب بيان "الري"، اليوم الأربعاء، أن الإثابة تتم وفقًا لمعايير التقييم التي تم وضعها، ويتم التقييم على مدار عام كامل (العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥)؛ حيث تم إثابة فرق العمل بالإدارات المختلفة لـ٣١ إدارة متميزة من أصل ١٩٣ إدارة تابعة للوزارة موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة.

وتتضمن الإدارات المتميزة، حسب البيان، كلًّا من الإدارات العامة لري "المنوفية- سوهاج- جنوب الدقهلية- شرق الشرقية- شرق المنيا- شرق الفيوم- زفتى- القليوبية- الصالحية- غرب الشرقية- غرب الفيوم- غرب كفر الشيخ- شرق قنا- غرب المنيا- الغربية"، والإدارات العامة لصرف "جنوب الدقهلية- النصر- جنوب شرق البحيرة- جنوب قنا- سوهاج- الشرقية- جنوب الشرقية"، والإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة، والإدارة العامة للتوسع الأفقي ببني سويف، والإدارة العامة لنيل جنوب فرع دمياط بالقليوبية، والإدارة العامة لمشروع تنمية جنوب الوادي، والإدارة العامة للتوجيه المائي بالفيوم، والإدارة العامة لقناطر ديروط، والإدارة العامة لحماية الشواطئ ببورسعيد، والإدارة العامة للمياه الجوفية لغرب الدلتا، والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بجنوب شرق الدلتا.

ولفت وزير الري إلى أن عملية التقييم والإثابة تشمل جميع الأفراد بمختلف الإدارات على مستوى الجمهورية، وأنها مستمرة على مدار العام، وتستهدف تشجيع كل عامل بالوزارة على أداء أعماله بكفاءة وفاعلية عالية؛ لخدمة نشاط الوزارة، وزيادة فاعلية المنظومة المائية، وتلبية طلبات المنتفعين، وتشجيع الإدارات على بذل أقصى الجهد لخدمة الوزارة وتحفيزها على الاستمرار في بذل هذه الجهود.

وأشار سويلم إلى أن الإثابة تتم من خلال صرف "مكافأة التميز غير الاعتيادي"؛ حيث يتم صرفها للأفراد المتميزين أيًّا كانت مواقع عملهم؛ أو درجاتهم الوظيفية، فمستوى الأداء هو المعيار الأساسي للتقييم، ولا يوجد فرق بين أي من العاملين على مستوى الجمهورية، ويتم صرف المكافأة لفرق العمل بالإدارات المختلفة للمدير العام وكذا كل المهندسين والعاملين والإداريين بالإدارة على اختلاف درجاتهم الوظيفية -وذلك فقط بالنسبة للمهندسين والعاملين والإداريين المسؤولين عن تنفيذ المهام المرتبطة بالمعيار الفائز في التقييم- وتتم زيادة قيمة المكافأة للمدير العام حال تميز الإدارة العامة في أكثر من معيار من معايير التقييم المقررة.

وأضاف الوزير أن تقييم أداء الإدارات يتم طبقًا لعدد من المعايير والتي يتم استخدامها لقياس مستوى أداء كل إدارة واختيار الإدارات الأكثر تميزًا بأعلى درجة من الشفافية والموضوعية، ويشمل التقييم كل الإدارات بمختلف تخصصاتها في جميع قطاعات الوزارة "الري- الصرف- الميكانيكا والكهرباء- التوسع الأفقي والمشروعات- تطوير الري- التوجيه المائي- الخزانات والقناطر- حماية الشواطئ- المياه الجوفية".

وأوضح سويلم أن معايير تقييم الإدارات تعتمد على عدد من العناصر؛ مثل "حالة المجاري المائية بزمام الإدارة، موقف توزيع المياه بعدالة داخل زمام الإدارة مع الالتزام بالحصة المقررة للإدارة وعدم تجاوزها والعمل على ترشيدها -موقف التعامل الفوري مع الشكاوى وجسمها على الطبيعة- مدى استفادة الإدارة من أملاك الوزارة الواقعة بنطاق الإدارة واستغلالها بالشكل الأمثل- موقف التعامل مع المخالفات والتعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها بشكل فوري في المهد- موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى في نطاق الإدارة- متابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة".

وشدد سويلم على استمرار عمليات المتابعة والتقييم لكل الإدارات على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة؛ لخلق دوافع التميز لدى كل العاملين بالوزارة، لضمان استمرار الوزارة في تقديم كل خدماتها للمنتفعين بالكفاءة المطلوبة.

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