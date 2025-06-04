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استعدادات مكثفة بالكهرباء لاستقبال عيد الأضحى.. ومصدر: لن يتم فصل التيار

09:23 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

وزارة الكهرباء

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كتب - محمد صلاح

تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الأيام الحالية، باستعدادات مكثفة تزامنا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.

بحسب مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجه بإعلان حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة الحالية مع التأكيد على الحفاظ على جودة واستقرار التيار الكهربائي لكافة المناطق، بالإضافة للتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والأوقاف لتأمين التغذية الكهربائية للمساجد والساحات التي يتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الوزارة جهزت ماكينات الطوارئ في كل الشركات التسع على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم إلغاء كل الإجازات بالشركات، في إطار الاستعدادات النهائية لعيد الأضحي بمختلف المناطق والأنحاء.

وشدد على أنه لن يكون هناك أي انقطاعات للتيار الكهربائي خلال إجازة عيد الفطر، إذ تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بشركات التوزيع على مدار 24 ساعة خلال العيد، بالإضافة إلى العمل على المرور بشكل مستمر لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

ويستعرض "مصراوى" أبرز الاستعدادات المتعلقة باستقبال عيد الأضحي وهي كالآتي:

1- متابعة فرق الطوارئ على مدار اليوم لمجابهة أي أعطال أو فصل طارئ وسرعة إعادة التيار للمواطنين.

2- تجهيز مولدات الديزل ووحدات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

3- فتح جميع مراكز الخدمة بالقرى والمدن لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات مع عمل نوباتجيات نهارية وليلية.

4- استمرار العمل بمراكز ووحدات شحن العدادات مسبقة الدفع على مدار اليوم.

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