

كتب - محمد صلاح:

تتوفر العديد من عدادات الكهرباء المختلفة في مصر بما يلبي حاجة المستهلكين، إذ أن هناك التقليدية والرقمية، والذكية والمدفوعة مسبقا، جميعها تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة الكهرباء وضمان سهولة القراءة ومراقبة الاستهلاك.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية مميزات وعيوب هذه العدادات التقليدية وهي كالآتي:

العداد القديم هو عداد كهرباء تقليدي يستخدم في المنازل والوحدات السكنية، إذ يتميز ببعض المزايا والعيوب مقارنة بالعدادات الحديثة مثل: "عدادات الدفع المسبق" (أبو كارت).

عداد الكهرباء الميكانيكي التقليدي:

يعتبر هذا النوع الأقدم من عدادات الكهرباء في مصر، إذ يعتمد على حركة ميكانيكية لقرص يدور حسب استهلاك الكهرباء، ويجري قراءة الاستهلاك من خلال أرقام تظهر في شاشة ميكانيكية.

طريقة العمل:

يقيس العداد كمية الكهرباء المستهلكة بالكيلو واط ساعة بناءً على معدل دوران القرص.

مميزات عداد الكهرباء التقليدي:

- بساطة التصميم وسهولة الصيانة.

- مناسب للأماكن التي لا تتوفر فيها شبكة إنترنت أو اتصال شبكي.



عيوب عداد الكهرباء التقليدي:

- صعوبة القراءة بدقة، إذ يتطلب وجود موظف قراءة العدادات.

- يمكن أن يكون أقل دقة مقارنةً بالعدادات الحديثة.

وفيما يتعلق بحالات استبدال العداد التقليدي بآخر مسبوق الدفع:

تعمل الوزارة على فحص العدادات القديمة والمعطلة في جميع المحافظات، وتنفيذ الاستبدال في حالات معينة، تشمل:

- الشقق المغلقة والعدادات المعطلة لتفادي تراكم الفواتير غير المحصلة.

- إذا تجاوز تأخر المستهلك 30 يومًا من تاريخ السداد.

- في حالة فض أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد.

- استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية مثل توصيل الكهرباء دون عداد أو إمداد الآخرين بها.

- تغيير الموقع أو النشاط دون إبلاغ الوزارة.

- عدم تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين.

أما بخصوص خطوات استبدال العدادات القديمة والمعطلة بأخرى جديدة:

يمكن للمستهلكين الذين يرغبون في استبدال العدادات القديمة والمعطلة بآخر مسبوق الدفع اتباع الخطوات التالية:

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المعنية بموقع الوحدة السكنية.

- تقديم المستندات المطلوبة، مثل عقد ملكية الوحدة السكنية وصورة من البطاقة الشخصية.

- تقديم طلب رسمي لتحويل العداد ودفع الرسوم اللازمة.

- يتم تسليم المستهلك العداد الجديد بعد إتمام الإجراءات ودفع الرسوم، ويمكنه شحنه بسهولة برصيد مالي بدءً من 10 جنيهات.