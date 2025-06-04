كامل الوزير: تذكرة المونوريل بنصف تكلفة بنزين السيارة

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن المونوريل سيخدم 80 ألف راكب في الساعة بسرعة تصل إلى 120 كم/ساعة، ويجري حاليًا تجربته.

وأشار الوزير إلى أن سعر تذكرة المونوريل سيكون أقل بنسبة 50% من تكلفة البنزين المستخدم في السيارة الشخصية.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، أكد الوزير أن العمل جارٍ حاليًا على تدريب الشباب المصري لتشغيل المونوريل.

وأوضح أنه بمجرد جاهزية الكوادر المصرية، سيتم تشغيل المونوريل للركاب، مشيرًا إلى اتباع عدة أنظمة في عملية الإدارة والتشغيل.

وأضاف الفريق كامل الوزير أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من تدريب الشباب المصري على قيادة وتشغيل المونوريل.

وذكر أنهم يجرون مباحثات مع الشركة الفرنسية لتمكين الشباب المصري من إدارة منظومة المونوريل بشكل كامل. وشدد على أن مترو الأنفاق يُدار بالكامل بكفاءة عالية من خلال المصريين، مضيفًا أن المونوريل سيعمل بدون سائق، ويتم التحكم فيه بالكامل من غرفة التحكم.

وكشف الوزير أن الرئيس السيسي كان يتفاوض مع الرئيس ماكرون لإعطاء الفرصة للشباب المصريين لإدارة المونوريل بشكل كامل، معربًا عن ثقته في موافقة الرئيس الفرنسي نظرًا لعلاقته الودية بمصر.

أوضح الفريق كامل الوزير أن المونوريل سيخدم جميع الأحياء السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مدينة نصر والتجمع.

تطوير السكة الحديد لزيادة القدرة الاستيعابية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن شبكة السكة الحديد كانت تستطيع نقل 12 مليون طن بضائع سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك حاليًا قطارات سكة حديد على أعلى مستوى.

وذكر أنه يتم يوميًا نقل 2 مليون راكب عبر السكة الحديد، وأنه سيتم ازدواج خطوط السكة الحديد بين الضواحي لنقل عدد أكبر من الركاب.

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