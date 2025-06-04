كامل الوزير: "ما زعلتش إن زيزو راح الأهلي".. وأتمنى احترافه بالخارج

كتبت -داليا الظنيني:

صرح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، بأنه لم يشعر بالحزن لانتقال اللاعب زيزو من الزمالك إلى الأهلي.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، أن زيزو انتقل إلى "فريق مصري"، وهو النادي الأهلي، متمنيًا له التوفيق.

أكد الوزير أن قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، يلعبان دورًا مهمًا في إعداد اللاعبين للمنتخب الوطني، معقبا: رغم عدم تحقيق الزمالك لبطولات هذا الموسم، إلا أنني أرى أن النادي قادر على التعويض في الموسم المقبل.

وواصل كامل الوزير حديثه بالتأكيد على أنهم سيهتفون ويشجعون زيزو لو احترف في الخارج، قائلاً: "نريد محمد صلاح جديد، ونحتاج إلى لاعبين كثر مثل صلاح".

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وقال إن مكسب النادي الأهلي يبعث البهجة في نفوس جماهيره، مؤكدًا أنه شعر بالحزن عندما خسر الفريق أمام صن داونز.

وختم الوزير: "سأشجع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وإذا وُجهت لي دعوة لحضور البطولة في أمريكا سأذهب لتشجيع الفريق، وبيراميدز ثأر للأهلي من صن داونز".

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