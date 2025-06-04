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"الصحة" توجّه نصائح مهمة للوقاية من الأمراض خلال موسم الحج

07:00 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

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كتب - أحمد جمعة:
أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم، منشورًا توعويًا يتضمّن مجموعة من الإرشادات الصحية المهمة، بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض خلال أداء مناسك الحج، تحت شعار: "اهتم بصحتك وقوي مناعتك لحمايتك".

وأكدت الوزارة ضرورة التزام الحجاج بسلوكيات غذائية وصحية سليمة، لتفادي الإصابة بالأمراض المعدية أو التسممات الغذائية، مشددة على اتباع التعليمات التالية:
* غسل الخضروات والفاكهة جيدًا بماء نظيف، ويفضل تقشيرها قبل تناولها.

* تغطية الأطعمة بطريقة محكمة، وعدم تعريضها للأتربة أو الحشرات.

* الحرص على تناول الأغذية الطازجة، والإكثار من الخضروات والفواكه.

* عدم تخزين الطعام خارج الثلاجة.

* الإكثار من شرب الماء للوقاية من الجفاف.

وتأتي هذه التوصيات في إطار خطة الوزارة لحماية صحة الحجاج المصريين، والتقليل من فرص انتقال العدوى خلال موسم الحج، خاصة في ظل الازدحام الشديد وتنوع مصادر الطعام.

ودعت الوزارة جموع الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات المعلنة، واتباع الإجراءات الوقائية، لضمان أداء المناسك بأمان وسلامة.

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موسم الحج وزارة الصحة مناسك الحج الإرشادات الصحية
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