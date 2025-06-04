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ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى

10:00 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

طقس القاهرة

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كتب - محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، في الفترة من اليوم الأربعاء إلى الأحد 8 يونيو 2025، أي خلال فترة إجازة عيد الأضحى، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان: يستمر الطقس ربيعيًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة وجود شبورة مائية صباحًا من الساعة 4 إلى 7 على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

ولفتت إلى وجود نشاط رياح أمس الثلاثاء على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة: اعتبارًا من غد الخميس 5 يونيو، يشهد الطقس ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

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ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى