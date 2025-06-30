كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن أعمال صيانة وإصلاح الطريق الإقليمي جارية حاليًا، وذلك بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 18 فتاة في تصادم مروع، داعيًا إلى ضرورة المحاسبة.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر" مساء اليوم، إن "ما يظهر على أرض الواقع يشير إلى وجود مشكلة في الطريق، ولم نكن نهدف لتشويه اسم أحد، لكن القول بأن التأخر في التدخل أفضل من عدمه غير مقبول ويثير تساؤلات".

وأضاف: "الطريق الإقليمي كان فيه مشكلة.. يعني لم نكن نفتري أو نريد إلحاق الضرر باسم ما، أو نعمل ضمن مؤامرة أو أجندات.. أن تأتي متأخرًا فهذا يستلزم محاسبة وعقاب".

وتابع: "القضية ليست افتراءً أو مؤامرة، لكن التأخر في معالجة الخلل يستدعي مسائلة وعقوبة، وأنا لا أملك أي ضغينة شخصية تجاه الفريق كامل الوزير".

وأوضح أن "مواجهة المناصب العامة شرف، لكن عيوبها ومخاطرها أكبر، "أقسم بالله معنديش مشكلة مع الفريق كامل الوزير، وتناولت إنجازاته ساعات وساعات ببرنامجي، الراجل ده مسؤول عن 7000 كيلو من الطرق".

وأشار إلى أن "أعمال الصيانة الحالية ضرورية بعد الحادث، لكن السؤال المحوري: أين كانت هذه الجهود منذ البداية؟ دماء فتيات الطريق يجب أن تكون دافعًا للحفاظ على حياة الآخرين".

وأكد أديب: "الأزمة تحتاج إلى جدية بعيدًا عن المكابرة أو الإنكار، والرئيس عبدالفتاح السيسي وضع الأمور في نصابها منذ اللحظة الأولى، حيث قدم تعازيه وأصدر توجيهات لمعالجة الطريق".

وأشار إلى أن "إذا تجاهلنا المشكلات وغسلنا أيدينا، فلن يبقى شيء يُذكر من هذا البلد، لذا يجب أن نتحمل مسؤوليتنا لضمان سلامة الجميع".