عبد المنعم سعيد: احتمالية شن أمريكا ضربة جديدة لإيران قائمة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن احتمالية شن الولايات المتحدة ضربة جديدة لإيران موجودة، لكنها لن تكون قريبة الوقت، حيث تهدف إلى كسب تأييد الرأي العام الأوروبي، مما يتطلب فترة إضافية للتحضير.

وقال سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المُعروض على قناة "القاهرة والناس"، إن "إيران تؤكد استمرار برنامجها النووي واستعدادها لاستئنافه، وهو موقف يُعد تحديًا يدفع أطرافًا مثل إسرائيل وأمريكا للاعتراف بالقدرات النووية الإيرانية كواقع ملموس".

وأضاف: "تصريحات إيران تحمل طابع التحدي، خاصة مع الحديث عن هدنة لمدة 60 يومًا ووقف إطلاق النار، حيث تُستأنف المساعدات وفق الاتفاقات التي تم وضعها في هدنة يناير الماضي".

وأوضح أن "تعنت إسرائيل في حربها على غزة يُرسل رسالة إلى سوريا وإيران مفادها أنها لا تزال قوية وجاهزة لمواجهات إضافية، بينما تسعى إسرائيل للقضاء على حماس ورفض شروطها، في حين تسعى حماس لانسحاب إسرائيل، مع محاولات إسرائيل توسيع احتلالها، بينما يناقش مبعوث نتنياهو مع أمريكا قرارات وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للظهور كبطل سلام، وتحديثات المنطقة قد تمنحه فرصة لذلك، مع قيام حماس بتعزيز قدراتها العسكرية خلال الأسبوعين الماضيين".

وأكمل سعيد: "إسرائيل تتحرك بنشاط في الملفين السوري واللبناني، وربما تكون سوريا مستعدة لاتفاق مع إسرائيل، مع استثناء قضية الجولان عن أي انسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وسط ضعف الجيش السوري وانقسامات بين العلويين والدروز والأكراد".

وأضاف: "أولوية الشعب السوري الآن هي تنظيم حياته بعد عقد من الحرب الأهلية والنزوح الجماعي، بينما الرئيس أحمد الشرع، كشخصية جديدة على السلطة، ليس لديه صلاحيات كاملة لاتفاق مع إسرائيل، رغم التوافق المبدئي على دستور، لكن الأوضاع الاقتصادية والعقوبات تتطلب إعادة تقييم الأولويات قبل أي خطوة سياسية".

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