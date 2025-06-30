النائب العام الأسبق: القضاء كان هدفًا رئيسيًا للإخوان

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، في حديث له بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أن جماعة الإخوان خططت للسيطرة على مفاصل رئيسية في الدولة المصرية.

وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم، أن منصب النائب العام كان من بين المناصب في السلطة القضائية التي سعت جماعة الإخوان للقضاء عليها.

وأشار إلى أن الجماعة نفذت الكثير من محاولات الاغتيال المعنوي، عبر إطلاق العديد من الشائعات والأكاذيب ونسبها إلى النائب العام، ثم محاولة إقصائه عن منصبه، مؤكدًا أن الكثيرين راهنوا على أن حكم جماعة الإخوان لن يمتد لأكثر من سنة.

ونوه المستشار عبد المجيد محمود بأن الشعب المصري "أثبت أنه عصي على الانكسار، وأنه لا يمكن أن ينخدع بمن يدّعون التدين ويوظفونه لخدمة مصالحهم".

وأكد أن رجال القضاء "وقفوا في وجه الجماعة شأنهم شأن كل فئات الشعب التي وقفت ضدها"، موضحًا أن مشاهد ثورة 30 يونيو "ستظل عالقة في أذهان المصريين ولا يمكن نسيانها بأي حال من الأحوال".

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