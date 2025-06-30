أحمد موسى: موقف الحكومة اليوم في البرلمان كان دون المستوى المتوقع

كتبت: داليا الظنيني:

علّق الإعلامي أحمد موسى على قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأجيل إغلاق المناقشة الأولية بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة، مؤكدًا أن الجلسات سيعاد عقدها لاحقًا لتحقيق توافق تشريعي عادل.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن موقف الحكومة اليوم في البرلمان كان دون مستوى المتوقع، حيث حضرت دون استعدادهات كافية لمناقشة قانون بهذه الأهمية، مشيرًا إلى أن غياب البيانات والإحصاءات الدقيقة أثار استياء النواب.

وأضاف: "من المثير للدهشة أن الوزراء حضروا دون تقديم أرقام واضحة عن عدد المستأجرين والمالكين المتضررين، مما جعل المناقشة غير كاملة"، داعيًا الحكومة إلى تقديم دراسة شاملة قبل استئناف الجلسات.

وأوضح أن عددًا من أعضاء البرلمان طالبا بضرورة توفير بيانات دقيقة لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة، معتبرًا أن "مناقشة تعديل قانوني بهذا الحجم دون أرقام موثوقة تعرض المواطنين لمخاطر غير محسوبة".

وأشار إلى أن "الحكومة كانت يجب أن تستعد خلال الشهور الماضية بملف كامل يتضمن إحصاءات دقيقة لحماية حقوق الجميع"، مشددًا على أن لا يمكن أن يحدث أي تعديل تشريعي دون ضمان عدم طرد أي مواطن من منزله.

وأكد موسى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي في عهده لا يقبل بأن يبيت مواطن في الشارع"، مطالباً بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وحماية استقرار المستأجرين قبل المصادقة على أي تعديلات مستقبلية.