تامر أمين: الشعب المصري في 2013 أوقف مخطط هدم الشرق الأوسط

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي تامر أمين أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعب وعودة وطن وحكاية شعب انتفض للدفاع عن هويته المصرية".

خلال برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، بمناسبة الذكرى السنوية للثورة، أضاف أمين أن جماعة الإخوان كانت أداة ولعبة للدول الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الدول "ساعدتهم ودفعت فلوس كتير أوي بهدف إسقاط مصر".

وتابع مقدم "آخر النهار": "ثورة 30 يونيو هي ذكرى استعادة الوطن وإزاحة الجماعة الإرهابية والحمد لله وبفضل جيش مصر والشعب المصري اللي اتنفض من أجل مصر وكلنا نموت ومصر تعيش".

وشدد على ضرورة الفخر بما أنجزه الشعب المصري في ذلك الوقت، قائلاً: "لازم نفخر بنفسنا أوي لأن اللي عملناه في وقتها كان كبير أوي".

وأوضح أمين أن ثورة 30 يونيو كانت "الضربة القاصمة للمخطط الغربي للربيع العربي ومخطط الشرق الأوسط الجديد".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن "اللي عمله الشعب المصري في 2013 لوقف مخطط هدم مخطط هدم الشرق الأوسط شيء يدعو للفخر، ارفع راسك أنت جزء من ثورة 30 يونيو".