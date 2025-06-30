حرارة شديدة وشبورة.. الأرصاد تُعلن طقس غدا الثلاثاء

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس ليلا ستكون مائلة للحرارة وفي الصباح الباكر.

وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر من 4 إلى 8 صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: