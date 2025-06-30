للقطاعين العام والخاص.. موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد من المواطنين والعاملين سواء في القطاعين العام والخاص، بالبحث عن موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2025.

يستعرض "مصراوي"، موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2025، كما يلي:

موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2025 للعاملين في القطاع العام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

من جانبه، أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2025 للعاملين في القطاع الخاص.

وبحسب قرار وزير العمل، فإن موعد إجازة 30 يونيو 2025 للعاملين في القطاع الخاص سيكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

شدد أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

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