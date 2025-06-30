مصر تتصدر إفريقيا وتحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمار

القاهرة- أ ش أ:

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مناخ جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، إذ تصدرت الدول الإفريقية، واحتلت المركز التاسع عالميًا، مقارنة بالمركز 44 في عام 2014، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "أونكتاد".

وأشار المركز، عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته الرسمية، إلى أن هذا التقدّم يعكس نجاح السياسات الحكومية، ومشروعات البنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي عززت من ثقة المستثمرين ورفعت القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

قفزات قوية في مؤشرات بيئة الأعمال والشفافية

تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر بيئة الأعمال لتصل إلى المرتبة 74 عالميًا.

صعدت 27 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، لتحتل المركز 63 عالميًا.

أحرزت تقدمًا بـ46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.

تفوق في البنية التحتية والنقل

تقدمت مصر 62 مركزًا في مؤشر البنية التحتية البرية والبحرية.

حققت المركز 27 في مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي عام 2024.

تصدرت إفريقيا في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية.

تحسن في الطاقة والأمن

احتلت المركز 13 عالميًا في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة.

جاءت في المركز 15 عالميًا في إنتاج الغاز عام 2024.

قفزت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان، لتصل إلى المركز 73.