كتب- محمد نصار:

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن جار العمل على إعداد بيان تفصيلي يتضمن حصرًا لقطع الأراضي المتاحة في جميع المحافظات، وذلك من أجل تقديمه للبرلمان غدًا.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن الحصر يتضمن قطع الأراضي المملوكة للدولة في المحافظات والتي يمكن إتاحتها لبناء وحدات سكنية بديلة للمتضررين من تعديلات قوانين الإيجارات القديمة.

وأشار المصدر، إلى أن الحصر سيتضمن كذلك المحافظات التي يوجد لها ظهير صحراوي والأخرى التي لا يوجد لها هذا الظهير.

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