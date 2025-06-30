إعلان

الإيجار القديم.. التنمية المحلية تعرض حصر الأراضي المتاحة على البرلمان غدًا

04:19 م الإثنين 30 يونيو 2025

الأراضي المملوكة للدولة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن جار العمل على إعداد بيان تفصيلي يتضمن حصرًا لقطع الأراضي المتاحة في جميع المحافظات، وذلك من أجل تقديمه للبرلمان غدًا.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن الحصر يتضمن قطع الأراضي المملوكة للدولة في المحافظات والتي يمكن إتاحتها لبناء وحدات سكنية بديلة للمتضررين من تعديلات قوانين الإيجارات القديمة.

وأشار المصدر، إلى أن الحصر سيتضمن كذلك المحافظات التي يوجد لها ظهير صحراوي والأخرى التي لا يوجد لها هذا الظهير.

اقرأ أيضًا:

تبدأ من 17 ألف جنيه.. أسعار العمرة 2026

الإيجار القديم.. برلماني يصف الحكومة بـ"نبت شيطاني".. وفوزي: عيب جدًّا

السيسي يستقبل قائد الجيش الليبي - تفاصيل

مُعرض للانفجار.. سحب باور بانك شهير من الأسواق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التنمية المحلي لتنمية المحلية البرلمان جميع المحافظات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الأجانب يبيعون الدولار للاستثمار في الجنيه.. فما الأسباب؟
اقتصاد مصر ينمو بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات.. ما السبب؟
جبالي: تطبيق أحكام "الإيجار القديم" وضمان فاعليته يتوقف على تعهدات الحكومة
شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة