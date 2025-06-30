رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلياته العامة غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك بعدما أغلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المناقشة من حيث المبدأ بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأكد رئيس مجلس النواب، استئناف المناقشات من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة غدا الثلاثاء.

وشدد رئيس النواب، على الحكومة ضرورة توفير البيانات اللازمة، والتي أكد عليها عدد من الأعضاء، من أجل الانتهاء إلى تعديل تشريعي متوازن.

وأكد رئيس مجلس النواب، على الحكومة ضرورة توفير البيانات المطلوبة عن وحدات الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، وكذلك الأماكن المتاحة لإقامة مشروعات إسكان بديل الإيجار القديم في كل المحافظات، وقبل الجلسة بوقت كاف وإتاحتها لرؤساء الهيئات البرلمانية.