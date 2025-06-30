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4 صور للجرار VECTRON قبل تشغيله على شبكة القطار السريع

03:55 م الإثنين 30 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    صور للجرار VECTRON قبل تشغيله على شبكة القطار السريع
  • عرض 4 صورة
    صور للجرار VECTRON قبل تشغيله على شبكة القطار السريع
  • عرض 4 صورة
    صور للجرار VECTRON قبل تشغيله على شبكة القطار السريع
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كتب- محمد نصار:

تواصل شركة سيمنز الألمانية، أعمال الاختبارات والتجارب للجرار VECTRON داخل ألمانيا، في خطوة أساسية ضمن سلسلة تجهيزات تشغيل شبكة النقل الذكي في مصر.

ويعد الجرار VECTRON أحد أعمدة مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي يتميز بعدد من المواصفات، على النحو التالي:

- سرعة تشغيلية 120 كم/ ساعة.

- مخصص لنقل البضائع بكفاءة عالية.

- مزود بأنظمة قيادة وتحكم متطورة.

- متوافق مع أهداف مصر البيئية وخطة التحول الأخضر.

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