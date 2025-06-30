4 صور للجرار VECTRON قبل تشغيله على شبكة القطار السريع

كتب- محمد نصار:

تواصل شركة سيمنز الألمانية، أعمال الاختبارات والتجارب للجرار VECTRON داخل ألمانيا، في خطوة أساسية ضمن سلسلة تجهيزات تشغيل شبكة النقل الذكي في مصر.

ويعد الجرار VECTRON أحد أعمدة مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي يتميز بعدد من المواصفات، على النحو التالي:

- سرعة تشغيلية 120 كم/ ساعة.

- مخصص لنقل البضائع بكفاءة عالية.

- مزود بأنظمة قيادة وتحكم متطورة.

- متوافق مع أهداف مصر البيئية وخطة التحول الأخضر.

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